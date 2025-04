The Couple | il meccanismo come funziona del nuovo reality di Canale 5

The Couple è il nuovo game reality condotto da Ilary Blasi, in onda su Canale 5 ogni lunedì per sei puntate, a partire dal 7 aprile 2025. Otto coppie si sfidano in varie prove, per testare la loro unione. Solo una sarà la vincitrice e si porterà a casa il montepremi record da un milione di euro. Ma scopriamo meglio qual è il meccanismo e come funziona The Couple.

Il format è un reality game, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena. Personaggi noti e persone comuni, vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti partecipano rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere.

