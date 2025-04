The Couple il doppio senso di Elena Barolo | ho una passione per gli uccelli | Video Mediaset

Couple è il momento di Elena Barolo e Thais Wiggers, ex veline di Striscia La Notizia. Il loro arrivo è tra i momenti più divertenti della serata con Elena Barolo che confessa una sua passione segreta.The Couple, Elena Barolo e la passione per gli uccelli: “ne ho tre preferiti”.Elena Barolo e Thais Wiggers, le ex veline di Striscia La Notizia sono tra le concorrenti di The Couple. “Bellissimo stare qui, ci conosciamo da 18 anni. Siamo due allegrone, due solare, positive” raccontano le due ex veline.Poi le due ex veline rivelano come utilizzerebbero il montepremi finale. Thais: “ho un sogno che vorrei realizzare, vivo in affitto e vorrei comprare una casa per me e mia figlia”, mentre Elena “una vincita sia un momento in cui bisogna condividere questa gioia con qualcuno. Voglio pensare agli altri e comprarmi una piccola casa in Normandia dove scrivere il mio bestseller visto che sono una poetessa e scrittrice con un debole per gli uccelli”. Superguidatv.it - The Couple, il doppio senso di Elena Barolo: “ho una passione per gli uccelli” | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it A Theè il momento die Thais Wiggers, ex veline di Striscia La Notizia. Il loro arrivo è tra i momenti più divertenti della serata conche confessa una suasegreta.Thee laper gli: “ne ho tre preferiti”.e Thais Wiggers, le ex veline di Striscia La Notizia sono tra le concorrenti di The. “Bellissimo stare qui, ci conosciamo da 18 anni. Siamo due allegrone, due solare, positive” raccontano le due ex veline.Poi le due ex veline rivelano come utilizzerebbero il montepremi finale. Thais: “ho un sogno che vorrei realizzare, vivo in affitto e vorrei comprare una casa per me e mia figlia”, mentre“una vincita sia un momento in cui bisogna condividere questa gioia con qualcuno. Voglio pensare agli altri e comprarmi una piccola casa in Normandia dove scrivere il mio bestseller visto che sono una poetessa e scrittrice con un debole per gli”.

Elena Barolo a The Couple: "Scrivo poesie sugli uccelli, ho un debole", la reazione dello studio. The Couple, il doppio senso di Elena Barolo: “ho una passione per gli uccelli” | Video Mediaset. Elena Barolo, doppio senso a The Couple: "Ho un debole per gli uccelli"/ Blasi spiazzata:. Elena Barolo sorprende a The Couple: tra rivelazioni e battute esilaranti. The Couple: 1° puntata di doppi sensi, la Casa crea nostalgia GF. 'The Couple', DIRETTA di Lunedì 7 Aprile e Talklandia. Ne parlano su altre fonti

Elena Barolo, doppio senso a The Couple: “Ho un debole per gli uccelli”/ Blasi spiazzata: “Volatili intendi?” - Elena Barolo spiazza a The Couple, il doppio senso in diretta che scatena le risate in studio: "Ho un debole per gli uccelli..." ... (ilsussidiario.net)

The Couple, il doppio senso di Elena Barolo: “ho una passione per gli uccelli” | Video Mediaset - A The Couple è il momento di Elena Barolo e Thais Wiggers, ex veline di Striscia La Notizia: la confessione inaspettata. Ecco il video Mediaset ... (superguidatv.it)

The Couple, Ilary Blasi: "Sarà curioso vedere come le coppie arriveranno alla fine" - L'amata conduttrice Ilary Blasi racconta tutte le sue emozioni prima del debutto a The Couple - Una vittoria per due rompe il silenzio sui concorrenti della prima stagione del nuovo reality game di Ca ... (msn.com)