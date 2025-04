The Couple il cast | concorrenti coppie opinionisti del reality di Canale 5

Couple, il cast: concorrenti, coppie, opinionisti del reality di Canale 5Qual è il cast di The Couple, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi su Canale 5? Sono in tutto otto le coppie si sfidano in varie prove, per testare la loro unione. Solo una sarà la vincitrice e si porterà a casa il montepremi record da un milione di euro. Un gioco ad alto ritmo che appassionerà il pubblico. Appuntamento ogni lunedì per sei puntate in prima serata dal 7 aprile 2025. Ma scopriamo nel dettaglio tutto il cast, con le coppie di concorrenti e gli opinionisti.cast, coppie, concorrenti, opinionistiSono otto le coppie pronte a sfidarsi a The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi in prima serata. Le coppie sono formate da: sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi che parteciperà in coppia del suo migliore amico, il make up artist e influencer Pierangelo Greco. Tpi.it - The Couple, il cast: concorrenti, coppie, opinionisti del reality di Canale 5 Leggi su Tpi.it The, ildeldi5Qual è ildi The, il nuovogame condotto da Ilary Blasi su5? Sono in tutto otto lesi sfidano in varie prove, per testare la loro unione. Solo una sarà la vincitrice e si porterà a casa il montepremi record da un milione di euro. Un gioco ad alto ritmo che appassionerà il pubblico. Appuntamento ogni lunedì per sei puntate in prima serata dal 7 aprile 2025. Ma scopriamo nel dettaglio tutto il, con ledie gliSono otto lepronte a sfidarsi a The, il nuovodi5 condotto da Ilary Blasi in prima serata. Lesono formate da: sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi che parteciperà in coppia del suo migliore amico, il make up artist e influencer Pierangelo Greco.

The Couple, chi sono i concorrenti: il cast e come funziona il nuovo programma con Ilary Blasi. Ilary is back con "The Couple": i concorrenti nel cast e come funziona il nuovo reality di Canale 5. The Couple debutta su Canale 5: anticipazioni e cast completo. The Couple, le anticipazioni: Ilary Blasi con 8 coppie vip e 1 milione di euro. Chi sono e cosa faranno stasera. The Couple: i concorrenti nel cast del nuovo programma di Ilary Blasi. "The Couple", il cast del nuovo reality con Ilary Blasi. Ne parlano su altre fonti

The Couple: i concorrenti nel cast del nuovo programma di Ilary Blasi - Al via su Canale5 da lunedì 7 aprile dalle ore 13:45 alle 16:40 The Couple, programma tv condotto da Ilary Blasi ... (fanpage.it)

The Couple, il cast completo: ecco chi sono i 16 nomi ufficiali - Il cast completo di "The Couple", ecco chi sono i 16 concorrenti ufficiali che parteciperanno al nuovo reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. (gay.it)

Concorrenti The Couple: nel cast figli d’arte, ex veline e sorprese, ecco tutti i protagonisti - Concorrenti The Couple: nel cast figli d’arte, ex veline e sorprese, ecco tutti i protagonisti. Il cast ufficiale. (blogtivvu.com)