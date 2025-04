The Couple | gaffe horror dei Mileto anche su Buonamici e Sardegna

Mileto attirano l'attenzione nella prima puntata di The Couple, in onda lunedì 7 aprile 2025. Ilary Blasi presenta tutti i concorrenti, divisi in coppie, e tra questi ci sono appunto Fabrizio e Danilo. In particolare, quest'ultimo si è lasciato andare a vari errori davvero importanti. Lasciando perdere la cultura e la televisione, Danilo lascia tutti perplessi quando commette una gaffe legata alla geografia e, in particolare, alla regione Sardegna. Di sicuro, da questi due fratelli, il pubblico ora si aspetta dei colpi di scena e sembra proprio che il secondo è pronto a creare momenti divertenti, senza neppure accorgersene. Vediamo insieme i suoi clamorosi errori.The Couple, clamorose gaffe di Danilo Mileto: Buonamici, Alighieri e SardegnaTra i concorrenti della prima edizione di The Couple ci sono Fabrizio e Danilo Mileto.

