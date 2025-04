The Couple diretta prima puntata | in sfida Carrisi-Greco vs sorelle Boccoli

prima puntata di lunedì 7 aprile 2025In diretta su Canale 5, Ilary Blasi conduce la prima puntata del nuovo reality The Couple – Una Vittoria per Due. Al suo fianco in studio gli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra.8 coppie di concorrenti, legate da vincoli di affetto, amicizia, parentela o affinità, sono chiamate a dimostrare non solo abilità mentali e fisiche, ma anche complicità e spirito strategico, con l’obiettivo di conquistare nell’ottava e ultima puntata l’ambito montepremi finale di 1 milione di euro.Oltre alle prove, un ulteriore elemento di difficoltà sarà la convivenza forzata nella stessa casa, che il pubblico potrà seguire in diretta tutti i giorni su Mediaset Extra (e non solo). The Couple, diretta prima puntata: in sfida Carrisi-Greco vs sorelle Boccoli Davide Maggio. Davidemaggio.it - The Couple, diretta prima puntata: in sfida Carrisi-Greco vs sorelle Boccoli Leggi su Davidemaggio.it Anticipazionidi lunedì 7 aprile 2025Insu Canale 5, Ilary Blasi conduce ladel nuovo reality The– Una Vittoria per Due. Al suo fianco in studio gli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra.8 coppie di concorrenti, legate da vincoli di affetto, amicizia, parentela o affinità, sono chiamate a dimostrare non solo abilità mentali e fisiche, ma anche complicità e spirito strategico, con l’obiettivo di conquistare nell’ottava e ultimal’ambito montepremi finale di 1 milione di euro.Oltre alle prove, un ulteriore elemento di difficoltà sarà la convivenza forzata nella stessa casa, che il pubblico potrà seguire intutti i giorni su Mediaset Extra (e non solo). The: invsDavide Maggio.

Comincia oggi “The Couple”, il nuovo reality di Ilary Blasi: concorrenti, anticipazioni, regolamento. The Couple, da lunedì 7 aprile in prima serata su Canale 5. The Couple, tutto ciò che c'è da sapere: quando inizia, il cast e la diretta. The Couple debutta su Canale 5: anticipazioni e cast completo. The Couple: come e dove seguire le dirette quotidiane no-stop e le repliche, in TV e in streaming. The Couple, il cast di Ilary Blasi: ecco le prime quattro coppie (e gli opinionisti) del nuovo reality. Ne parlano su altre fonti

The Couple, diretta prima puntata: concorrenti, regolamento e recensione - The Couple prima puntata. Ilary Blasi, nella nuova avventura televisiva, è affiancata dagli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra. (maridacaterini.it)

The Couple, puntata 7 aprile 2025/ Diretta e concorrenti: Ilary Blasi e le prime sfide per le coppie - The couple, diretta, concorrenti e coppie puntata 7 aprile 2025: Ilary Blasi dà il via al nuovo reality,, ecco le prove della serata. (ilsussidiario.net)

The Couple: durata, quante puntate e diretta streaming/ Come e dove seguire il reality di Ilary Blasi - The Couple, quanto dura e quante puntate sono previste? Ecco dove seguire il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: orari e dettagli ... (ilsussidiario.net)