The Couple ci sono anche i due fratelli tra i concorrenti famosi | tutto il cast

Leggi su Caffeinamagazine.it

The, il nuovo reality game di Ilary Blasi, andrà in onda questa sera su Canale 5. C’è grande attesa per questo gioco che mette in palio un montepremi faraonico di un milione di euro. Le coppietutte formate a parte una, Antonino Spinalbese non ha ancora una partner. Ci saràuna coppia dibaresi che promette di fare fuoco e fiamme. Si tratta di Danilo e Fabrizio Mileto. Danilo, nato nel 1992, è un modello con un management di alto profilo, rappresentato da Paola Benegas, nota per aver lavorato con nomi come Lorenzo Spolverato e Helena Prestess.>>“Ciloro”. The, i primivip chiamati da Ilary BlasiFabrizio, il fratello più giovane, è nato nel 1997 e nonostante la sua minore visibilità online, la sua partecipazione a “The” potrebbe rivelarsi una sorpresa per il pubblico.