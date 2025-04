The Couple | chi sono Thais Wiggers ed Elena Barolo le due ex veline bionde ora concorrenti del reality

veline bionde, sono una delle coppie protagoniste del nuovo reality di Canale 5. Conosciamo meglio Elena Barolo e Thais Wiggers, da questa sera concorrenti di The Couple. Due amiche, due ex veline bionde: Elena Barolo e Thais Wiggers saranno una delle coppie di The Couple, il nuovo reality show in partenza questa sera su Canale 5. Insieme agli altri concorrenti, si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi di un milione di euro. Scopriamo meglio chi sono le due protagoniste. Elena Barolo: chi è, vita e carriera Nasce nel 1982 a Torino. Scelta come velina bionda per fare coppia insieme a Giorgia Palmas, è sul bancone di Striscia la Notizia dal settembre 2002 al giugno 2004. Concluso l'impegno nel programma di Antonio Ricci, la Barolo prosegue la sua carriera . Movieplayer.it - The Couple: chi sono Thais Wiggers ed Elena Barolo, le due ex veline bionde ora concorrenti del reality Leggi su Movieplayer.it Entrambe exuna delle coppie protagoniste del nuovodi Canale 5. Conosciamo meglio, da questa seradi The. Due amiche, due exsaranno una delle coppie di The, il nuovoshow in partenza questa sera su Canale 5. Insieme agli altri, si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi di un milione di euro. Scopriamo meglio chile due protagoniste.: chi è, vita e carriera Nasce nel 1982 a Torino. Scelta come velina bionda per fare coppia insieme a Giorgia Palmas, è sul bancone di Striscia la Notizia dal settembre 2002 al giugno 2004. Concluso l'impegno nel programma di Antonio Ricci, laprosegue la sua carriera .

