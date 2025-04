The Couple chi sono i Fratelli Mileto al Reality Show di Ilary Blasi

Couple – Una vittoria per due! Questo nuovo Reality Show, condotto dalla carismatica Ilary Blasi, vedrà otto coppie mettersi alla prova. Tra i partecipanti spiccano i Fratelli Danilo e Fabrizio Mileto, pronti a conquistare il pubblico. Chi sono Danilo e Fabrizio Mileto?Danilo Mileto è un modello professionista, rappresentato dalla prestigiosa agenzia di Paola Benegas, la stessa che cura gli interessi di volti noti come Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. Suo fratello, Fabrizio Mileto, sembra essere estraneo al mondo dello spettacolo, ma chissà quali sorprese ci riserverà!

The Couple, chi sono Danilo e Fabrizio Mileto: i fratelli “nip” del game show di Ilary Blasi - Classe 1992, Danilo Mileto è tutto tranne che un volto sconosciuto a chi bazzica il mondo della moda. Modello professionista, fascino da vendere, e una carriera seguita da Paola Benegas, agente delle ... (gay.it)

