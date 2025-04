361magazine.com - The Couple, chi è la ginnasta e concorrente Giorgia Villa

Bergamasca, capitana delle Fatee capitana delle Fate, ovvero della squadra italiana di artistica è una dei concorrenti del reality show, in onda da questa sera, The.Classe 2003, è bergamasca, originaria di Ponte San Pietro ma è cresciuta a Brescia, lavorando all’accademia di Ginnastica e con la sua società della Brixia Brescia con cui ha vinto vari titoli.Vessata fin da piccola da vari infortuni ha comunque vinto un Bronzo ai Mondiali si Stoccarda grazie a cui le azzurre si sono qualificate a Tokyo. Peccato che in Giappone, l’azzurra non ci si sia mai andata a causa di un problema a meno di due settimane dai Giochi Olimpici.Nel 2022, comunque, il ritorno con l’oro a squadre e due medaglie agli Assoluti a cui è seguito,. nel 2023 anche l’oro alla trave in Coppa del Mondo.