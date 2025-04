Movieplayer.it - The Couple: chi è Antonino Spinalbese, concorrente nel reality di Canale 5

Leggi su Movieplayer.it

GIàdel Grande Fratello Vip nel 2022, hair stylist dei vip, è diventato noto al grande pubblico per via della storia con Belén Rodriguez. Conosciamo megliodi The. Otto coppie che si sfidano per aggiudicarsi il montepremi di un milione di euro: tra i concorrenti del nuovo The, c'è anche. A differenza dei colleghi però,è stato annunciato da solo e, ospite a Pomeriggio 5 lo scoro venerdì, aveva raccontato di non sapere ancora con chi sarebbe entrato. Ma chi è: la relazione con Belén Rodriguez, da hair stylist al Grande Fratello Hair stylist per Aldo Coppola a Milano,è diventato famoso grazie all'incontro con Belén Rodriguez. I due si conoscono nel 2020 e rimangono insieme un anno e .