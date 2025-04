The Couple al via stasera 7 aprile | tutto quello che c’è da sapere

Couple – Una vittoria per due' debutta stasera, lunedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5. Come funziona il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi? La conduttrice sarà affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini. 'The Couple – Una vittoria per due' metterà alla prova 8 coppie di .L'articolo The Couple, al via stasera 7 aprile: tutto quello che c'è da sapere proviene da Webmagazine24.

