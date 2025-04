Costruire unbinario ma senza andare fuori binario. Il Nord (Milano e Parigi) e il Sud (, provincia di Reggio Calabria); metropoli e città di provincia; grande campione del calcio e dilettanti che lisciano il pallone; presunzione e umiltà; amore tra due ragazze e un padre “vecchia generazione”; il protagonista di colore, gli altri “bianchi”. Colui che salva è il “diverso”, un “nero”; i salvati sono i bianchi, la maggioranza. La stessa maggioranza che in pochi minuti ti porta sull’altare se sei “bravo”; ma, appena esiti, è pronta a gettarti nella spazzatura. L’ultimodi Marco Antonio Manetti, è una amabile commedia etica, piena di fine humour, che sarebbe piaciuta a Frank Capra.Nella trama di una squadra di calcio di un piccolo centro che si aggrappa alla bravura di un campione, Etienne Morville (Blaise Alfonse), squalificato per gioco scorretto, e spedito lì anche per volgari offese in pubblico nei riguardi di una ragazza grassa (una lingua lunga alla Cassano giovane), sono rappresentati tutti i tipi sociali, difesi tutti i diritti garantiti dalla Costituzione, ribadite tutte le libertà delle scelte personali di vita.

Formiche.net - The Champion goes to Palmi. Il film U.S. Palmese raccontato da Ciccotti

Federica Brignone: fractured tibia and fibula, Olympics at risk.

BENOIT PATUREL GOES TO USA - "Staying in MXGP was complicated, it was too expensive!".

GATTI & MISFATTI. GOING AGAINST THE TIDE IS NOT CIPP: IT'S POGACAR.

How the Europa Conference League winners enter the 2024/25 Europa League.

Lorenzo Insigne Reflects on Napoli's Success and His Personal Journey.

TRICOORI FAE' DI ODERZO. VIEZZI ITALIAN U23 CHAMPION AFTER AN EXCITING DUEL WITH SCAPPINI.