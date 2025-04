Metropolitanmagazine.it - Thais Wiggers ha un nuovo compagno? Dall’ex Teo Mammucari all’amore di oggi

La più importante e celebre storia d’amore diè stata quella con il conduttore Teo, conosciuto nel periodo in cui lei era Velina a Striscia la Notizia. La coppia si è fidanzata nel 2006 e dal loro amore è nata una splendida figlia, Julia, nel 2008; tuttavia, dopo pochi anni di relazione, i due si sono detti addio nel 2009. A solo un anno dall’arrivo della bambina, la relazione tra i due si è interrotta bruscamente. La modella è tornata in Brasile con la figlia che il conduttore non ha potuto vedere per tre anni.Successivamente la modella ha avuto una lunghissima relazione dal 2010 al 2018 con Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene nonché ex presidente del Palermo, carica ricoperta per una breve durata nel 2017.nel corso della sua vita ha vissuto importanti amori ed è anche diventata mamma di una bambina, ma com’è la sua sfera sentimentale? C’è unal suo fianco oppure il suo cuore è sentimentalmente libero? Al momento tutto sembra tacere, anche a fronte di una riservatezza di fondo che caratterizza la sua personalità a dispetto della sua notorietà; anche osservando i suoi seguitissimi profili social, non vi sono tracce di un presuntofidanzato accanto a lei.