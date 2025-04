Screenworld.it - Tetsuo: la metamorfosi sociale tra corpo e immagine

Leggi su Screenworld.it

Nonostante le opere di Shin’ya Tsukamoto abbiano incontrato difficoltà distributive nei circuiti principali italiani, sono riuscite a guadagnarsi un grande apprezzamento nel sottobosco underground e nell’ambito dell’home video, trasformandosi in veri e propri cult. Il regista giapponese è stato uno dei maestri indiscussi del cinema J-horror, una corrente dell’horror nipponico che ha saputo imporsi nel panorama internazionale grazie alle sue idee innovative e all’uso particolare del linguaggio cinematografico. Il suo esordio,: The Iron Man, non ha solo definito i confini del genere, ma ha anche stabilito un nuovo standard per le produzioni a basso budget.In, Tsukamoto non si limita a dirigere un film horror, ma crea una vera e propria esperienza sensoriale e viscerale, esplorando la psicologia dell’individuo immerso nella società delle macchine.