Terzo mandato, l’attesa di Zaia e De Luca. Quando decide la corte e chi potrebbe sostituirli.

Leggi su Open.online

Il conto alla rovescia è cominciato: il D-day per Vincenzo De, presidente dem della Regione Campania, e per, suo omologo leghista in Veneto, è fissato per mercoledì 9 aprile. Mancano solo due giorni alla data in cui lacostituzionale – l’organo che verifica la legittimità e la conformità delle leggi alla Costituzione – si riunirà per discutere del ricorso presentato dal governo, lo scorso gennaio, contro la legge approvata dalla Regione Campania il 5 novembre. La norma, voluta dallo stesso De, permetterebbe al presidente in carica di candidarsi per unconsecutivo, disconoscendo la legge nazionale che limita a due i mandati consecutivi dei presidenti di Regione.Gli scenariSe il ricorso venisse accolto, Deperderebbe la possibilità di ricandidarsi.