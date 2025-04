361magazine.com - Terzo appuntamento con “Obbligo o Verità”: gli ospiti

Leggi su 361magazine.com

In onda questa seraTorna in prima serata su Rai 2, lunedì 7 aprile, il nuovo talk show, condotto da Alessia Marcuzzi e ispirato al celebre gioco di società che ha fatto divertire generazioni: “”.Adattato dal format francese Action ou Vérité e prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle Italia, il programma segna il debutto di Alessia Marcuzzi alla guida di un talk show brillante e fuori dagli schemi. Al centro, un tavolo attorno al quale si incontrano personalità molto diverse tra loro per condividere confessioni, risate e momenti di puro divertimento.Nella terza puntata, tra glici saranno: Sonia Bruganelli con il figlio Davide Bonolis, la cantante Marcella Bella, l’attrice Michela Quattrociocche, il direttore del Corriere dello Sport-Stadio e giudice di Ballando con le Stelle Ivan Zazzaroni, lo chef televisivo Max Mariola, il campione del mondo di fioretto Tommaso Marini, la star di Mare Fuori Ludovica Coscione e, con la sua comicità surreale, Herbert Ballerina.