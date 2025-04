Terranuova Traiana ferma il Livorno | 1-1 al Matteini festa amaranto per la promozione in Serie C

Terranuova Traiana1Livorno1 Terranuova Traiana (4-2-3-1): Timperanza; Senzamici (38' s.t. Sacconi), Bega, Saitta, Lischi (45' s.t. Cappelli); Mannella, Degl'Innocenti; Zhupa, Privitera (30' s.t. Tassi), Massai; Iaiunese. A disposizione: Morandi, Petrioli, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini. All. Becattini Livorno (3-4-2-1): Cardelli; Risaliti, Brenna, D'Ancona (1' s.t. Botrini); Calvosa (36' s.t. Bacciardi), Bellini, Hamlili (36' s.t. Arcuri), Bonassi; Russo (38' s.t. Frati), Malva (23' s.t. Marinari); Rossetti. A disposizione: Tani, Lucia, Borri, Parente. All. Indiani Arbitro: De Stefanis di Udine (Fragiacomo-Rufrano) Reti: 9' p.t. Iaiunese 27' p.t. Bonassi Note: ammoniti Privitera, Zhupa, Bellini, Bonassi, Rossetti, Lischi. Angoli 1-2. Recupero 2' p.t. e 3' s.t. Spettatori: circa 1500 MONTEVARCHI - Un punto prezioso per il Terranuova Traiana, che ferma 1-1 il Livorno al Matteini, lo stadio di Montevarchi che ha ospitato la gara per decisione delle autorità.

