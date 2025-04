Terni l’ultimo saluto ad Ilaria Sula | lutto cittadino fiaccolata ed iniziativa dei commercianti La città si unisce al dolore dei familiari

dolore, sconcerto, incredulità. La tragica scomparsa della giovane studentessa Ilaria Sula ha scosso la città di Terni. Alle 14 di oggi, lunedì 7 aprile, partirà un corteo funebre che da via dello Stadio arriverà presso il cimitero cittadino dove la giovane verrà tumulata. In concomitanza delle. Ternitoday.it - Terni, l’ultimo saluto ad Ilaria Sula: lutto cittadino, fiaccolata ed iniziativa dei commercianti. La città si unisce al dolore dei familiari Leggi su Ternitoday.it , sconcerto, incredulità. La tragica scomparsa della giovane studentessaha scosso ladi. Alle 14 di oggi, lunedì 7 aprile, partirà un corteo funebre che da via dello Stadio arriverà presso il cimiterodove la giovane verrà tumulata. In concomitanza delle.

Terni, l’ultimo saluto ad Ilaria Sula: lutto cittadino, fiaccolata ed iniziativa dei commercianti. La città si unisce al dolore dei familiari. A Terni l’estremo saluto a Ilaria Sula: la marcia alle 21. Alla Sapienza si fermano le lezioni. Terni si ferma per l'ultimo saluto a Ilaria Sula, la ragazza uccisa dal fidanzato. L'assassino è stato aiutato dalla madre. Ilaria Sula, lutto cittadino e funerali: fiaccolata e corteo per l'ultimo saluto. Lunedì i funerali di Ilaria Sula uccisa dall’ex: il corteo a Terni per l’ultimo saluto. Ilaria Sula e Sara Campanella, è il lunedì del dolore: i funerali delle due 22enni nello stesso giorno. «Mai p. Ne parlano su altre fonti

Terni si ferma per l'ultimo saluto a Ilaria Sula, la ragazza uccisa dal fidanzato. L'assassino è stato aiutato dalla madre - (corrieredellumbria.it)

Ilaria ritorna a casa, Terni si ferma per lutto - (ilmessaggero.it)

Terni in lutto per l'addio a Ilaria Sula, uccisa a 22 anni dall'ex: domani i funerali e la fiaccolata in centro - (ilmessaggero.it)