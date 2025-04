Inter-news.it - Teotino: «Inter, dati discordanti! Avrebbe più margine sul Napoli se…»

L’cambia nel secondo tempo a Parma, come accaduto già in altre sfide nel corso della stagione, e perde la chance di allungare ancora sul. Gianfranco, prendendo in esame delle percentuali, prova a capire il problema.POLITICA CONTROPRODUCENTE – Gianfrancovenuto nello studio di Sky Sport, all’indomani della sfida allo Stadio Tardini dichiara: «Il problema dell’non è solo col Parma, ma riguarda tutta la stagione attuale. La politica di Simone Inzaghi, che l’anno scorso aveva avuto successo, durante questa stagione non sta funzionando. Il 57% dei gol subiti in tutto questo campionato l’li ha presi nell’ultima mezz’ora. E in quest’ultima mezz’ora i nerazzurri hanno segnato meno del 30% dei loro gol. Per cui, guardando questi numeri, si tratta di un andamento troppo diverso per una squadra così forte tra la prima e l’ultima mezz’ora, momento in cui in tutte le partite Inzaghi effettua questi cambi».