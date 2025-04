Tentata violenza all’assessora Chiara Iuliano aggredita in pieno giorno | Mi sono salvata chiudendomi in auto E' successo a Dolo nel Veneziano

Ha rischiato uno stupro , e si è salvata perchè è riuscita a chiudersi in macchina in tempo, mentre l' aggressore , un 55enne, con problemi di tossicodipendenza , cercava di aprire l'auto a forza. Così, una volta denunciato il fatto ai carabinieri , ha deciso di scrivere tutto in un post pubblico su Facebook . Protagonista del fatto è Chiara Iuliano , assessora alle politiche sociali del Comune.

