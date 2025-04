Bergamonews.it - Tentanto di far saltare lo sportello delle Poste: scatta l’allarme, colpo sventato

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Nella notte di sabato è avvenuto un tentativo di attacco all’Atm Postamat dell’ufficio postale in via Roma di Castelli Calepio. Decisivo l’intervento degli operatori della sala di controllo di Milano diItaliane, competente anche per il territorio bergamasco.to per la manomissione dell’erogatore intorno alle 4,50. Dalle telecamere remotizzate gli operatori hanno visto tre individui incappucciati intenti a forzare lo. Tempestivamente è stata attivata la sirena con sintesi vocale che ha messo in fuga i malviventi.Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno verificato che l’Atm era stato danneggiato per il tentativo di introdurre esplosivo. Da un successivo controllo non sono stati evidenziati altri danni all’ufficio postale. I sistemi di custodia del denaro diItaliane sono all’avanguardia: nell’ultimo anno sono stati sventati il 55% degli eventi criminosi tentati in tutta Italia.