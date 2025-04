Ilfattoquotidiano.it - Tentano di svaligiare una gioielleria ma vengono beccati in diretta: sventato furto da 140mila euro ad Ancona

ad: i carabinieri hanno arrestato due cittadini stranieri ritenuti responsabili di tentatoaggravato ai danni di unasituata nel quartiere Piano. Il fatto è avvenuto alle 4 di mattina del 6 aprile: i carabinieri della Radiomobile di, durante un controllo della zona, hanno notato la serranda d’ingresso del negozio forzata e la porta blindata sfondata, una volta entrati hanno trovato due uomini con il volto coperto dal passamontagna. Gli uomini, originari dell’Estpa con precedenti, stavano rompendo le vetrine espositive interne per rubare i gioielli. Immediatamente bloccati e immobilizzati i due sono stati trovati in possesso di diversi arnesi da scasso e di due borsoni contenenti vari monili in oro. La refurtiva, costituita da diversi gioielli, aveva un valore complessivo di