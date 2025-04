Tenta di rubare al supermercato e ferisce vigilante | arrestata

Preleva merce dagli scaffali di un supermercato, quindi, fermata dal vigilante, lo strattona e lo fa rovinare a terra; viene così arrestata dai carabinieri. È successo a Cremella, dove i militari della locale stazione dell'Arma hanno tratto in arresto per rapina una donna di 28 anni.

