Tennis Sinner a un mese dal ritorno Roma arrivo sarà bellissimo

ritorno in campo di Jannick Sinner dopo la sospensione comminata dalla Wada si avvicina. Il conto alla rovescia è iniziato. Manca solo un mese al rientro del Tennista azzurro, in programma agli Internazionali d’Italia. Il numero uno del mondo, squalificato tre mesi dopo l’accordo per chiudere il caso Clostebol, ha dato infatti appuntamento a Roma, dove il prossimo 6 maggio inizierà il Masters 1000 del Foro Italico. Per Sinner l’accredito per il torneo arriverà durante la mattinata del 5 maggio, visto che a causa della vicenda Clostebol, Sinner non potrà accedere al Foro Italico. Fino ad allora si allenerà altrove, in attesa della conferenza stampa che dovrebbe tenersi il pomeriggio, lo stesso giorno. Insomma, il campione di San Candido è pronto a mettersi alle spalle il periodo complicato, anzi lo sta già facendo, come dimostrano i recenti avvistamenti, è stato immortalato a un torneo di padel, in bici (insieme agli amici Ciccone e Giovinazzi), a guidare i go-kart e alla sfilata di Gucci per la Milano Fashion Week. Panorama.it - Tennis, Sinner a un mese dal ritorno “Roma arrivo, sarà bellissimo” Leggi su Panorama.it Ilin campo di Jannickdopo la sospensione comminata dalla Wada si avvicina. Il conto alla rovescia è iniziato. Manca solo unal rientro delta azzurro, in programma agli Internazionali d’Italia. Il numero uno del mondo, squalificato tre mesi dopo l’accordo per chiudere il caso Clostebol, ha dato infatti appuntamento a, dove il prossimo 6 maggio inizierà il Masters 1000 del Foro Italico. Perl’accredito per il torneo arriverà durante la mattinata del 5 maggio, visto che a causa della vicenda Clostebol,non potrà accedere al Foro Italico. Fino ad allora si allenerà altrove, in attesa della conferenza stampa che dovrebbe tenersi il pomeriggio, lo stesso giorno. Insomma, il campione di San Candido è pronto a mettersi alle spalle il periodo complicato, anzi lo sta già facendo, come dimostrano i recenti avvistamenti, è stato immortalato a un torneo di padel, in bici (insieme agli amici Ciccone e Giovinazzi), a guidare i go-kart e alla sfilata di Gucci per la Milano Fashion Week.

Tennis, Sinner a un mese dal ritorno "Roma arrivo, sarà bellissimo". Alcaraz: "La pressione con Sinner squalificato mi ha ucciso. Vorrei avere un mese senza fare niente". Jannik Sinner, da oggi su Sky Sport disponibile l'intervista esclusiva. Casper Ruud difende Jannik Sinner: "Dura essere sospesi tre mesi quando si è innocenti. Non l'ho mai visto uno...". Sinner, 'Numero 1? Non ho guardato molto tennis in questi mesi'. ATP Montecarlo, Alcaraz: "La pressione dei mesi senza Sinner mi ha ucciso". Ne parlano su altre fonti

Sinner, "Numero 1? Non ho guardato molto tennis in questi mesi" - "Non ho guardato tennis in questi mesi, quasi nulla: non posso controllarlo...". Jannik Sinner, nell'intervista esclusiva a Sky Sport a un mese dal suo rientro in campo dopo la sospensione per il caso ... (ansa.it)

Alcaraz ammette: «Senza Sinner, la pressione mi ha ucciso. Anche a me piacerebbe avere un mese di stop» - Carlos Alcaraz arriva al Masters 1000 di Montecarlo in un momento cruciale della sua stagione, ma anche con l’urgenza di lasciarsi alle spalle un paradosso singolare: pur essendo ... (msn.com)

Sinner prepara il rientro: “Sto bene, ci vediamo a Roma” - A un mese dal ritorno in campo il n.1 del tennis mondiale fa scattare il conto alla rovescia e rassicura: “Non manca tanto” ... (msn.com)