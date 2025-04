Sololaroma.it - Ten Hag all’Olimpico per Roma-Juventus: nessun contatto per la panchina

La sua presenza in tribuna per, ospite dei Friedkin, ha immediatamente acceso i riflettori: Erik ten Hag è sbarcato ieri nella Capitale e si è accomodato tra gli ospiti d’onore del club giallorosso, scatenando voci e suggestioni sul futuro dellacapitolina.Visita che fa rumoreTen Hag è arrivato in mattinata a Fiumicino, poi ha raggiunto un noto hotel dell’Eur, lo stesso in cui in passato hanno soggiornato altri volti vicini al mondocome Nelsson e Salah-Eddine. Insomma, non un luogo scelto a caso. Eppure, davanti ai tifosi che lo hanno riconosciuto e provato ad avvicinarlo, ha scelto il silenzio.a dichiarazione,indizio.Le smentite:concretoFonti vicine al club e all’entourage dell’ex tecnico del Manchester United escludono trattative in corso:formale con la, né offerte sul tavolo.