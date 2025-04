Ten Hag alla Roma? Perché era all'Olimpico con la Juventus

Roma e Juventus è finito 1-1, 15° risultato utile per i giallorossi - non succedeva da nove. Leggi su Calciomercato.com Il posticipo della 30a giornata di Serie A traè finito 1-1, 15° risultato utile per i giallorossi - non succedeva da nove.

Ten Hag alla Roma? Perché era all'Olimpico con la Juventus - Il posticipo della 30a giornata di Serie A tra Roma e Juventus è finito 1-1, 15° risultato utile per i giallorossi - non succedeva da nove anni, l`ultima volta. (calciomercato.com)

Ten Hag allo stadio per Roma-Juventus, è ospite dei Friedkin: le ipotesi sul futuro in Italia - Ten Hag è l'ospite speciale della famiglia Friedkin, è in tribuna per il big match: la sua presenza all'Olimpico scatena le voci di mercato, ma al momento ... (fanpage.it)

I Friedkin portano Ten Hag all'Olimpico per Roma-Juventus: cosa c'è di vero sulle voci sul nuovo allenatore - Tra gli oltre 65mila spettatori attesi all`Olimpico per gustarsi il big match tra Roma e Juventus ce ne sarà uno particolare, speciale. Si tratta di Erik ten Hag. (msn.com)