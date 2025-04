Tel Aviv migliaia in piazza per chiedere al governo accordo per il rilascio degli ostaggi

Aviv contro il governo Netanyahu. migliaia di persone sono scese in piazza nella Capitale israeliana, chiedendo il cessate il fuoco e il rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas a Gaza. Il movimento palestinese ha reso noto che rilascerà i restanti 59 prigionieri (24 dei quali si ritiene siano vivi) solo in cambio della liberazione di altri detenuti palestinesi, di una tregua duratura e del ritiro di Israele da Gaza. Tgcom24.mediaset.it - Tel Aviv, migliaia in piazza per chiedere al governo accordo per il rilascio degli ostaggi Leggi su Tgcom24.mediaset.it Ancora proteste a Telcontro ilNetanyahu.di persone sono scese innella Capitale israeliana, chiedendo il cessate il fuoco e ildi tutti gliancora detenuti da Hamas a Gaza. Il movimento palestinese ha reso noto che rilascerà i restanti 59 prigionieri (24 dei quali si ritiene siano vivi) solo in cambio della liberazione di altri detenuti palestinesi, di una tregua duratura e del ritiro di Israele da Gaza.

