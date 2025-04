Tassista ubriaco alla guida | fermato in pieno centro

Tassista ubriaco dalla polizia municipale. Gli agenti erano nei pressi della galleria Laziale quando hanno notato le manovre pericolose.fermato l'automobilista, hanno constatato che si trattava di un Tassista il. Napolitoday.it - Tassista ubriaco alla guida: fermato in pieno centro Leggi su Napolitoday.it Sfrecciava con l'auto zigzagando tra le altre vetture. Così è stato scoperto unpolizia municipale. Gli agenti erano nei pressi della galleria Laziale quando hanno notato le manovre pericolose.l'automobilista, hanno constatato che si trattava di unil.

Tassista ubriaco alla guida: fermato in pieno centro. Tassista fermato, era ubriaco.

