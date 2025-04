Tartarini | Musetti ha punte altissime deve migliorare il rendimento Riduttivo dire che giochi meglio sulla terra

Tartarini, tecnico di Lorenzo Musetti, ha parlato ad OA Sport a pochi giorni dall'inizio della stagione su terra battuta, anche se il tennista azzurro aveva già saggiato la superficie a Buenos Aires, in un torneo che però si è chiuso con un infortunio.L'azzurro, che lo scorso anno a Parigi, sui campi del Roland Garros, ha conquistato il bronzo olimpico in singolare, quest'anno arriva sulla terra battuta puntando il mirino sulla top ten del ranking ATP, grazie ad un percorso di crescita costante impostato con il suo allenatore.Che bilancio tracci della prima parte di stagione di Musetti?"L'inizio di stagione è stato abbastanza positivo dal punto di vista delle partite che ha giocato. C'è stato un intoppo non di poca importanza, perché l'infortunio che ha avuto a Buenos Aires non gli ha permesso di partecipare ad una parte di stagione importante per lui, ritirandosi ovviamente al primo turno e non potendo giocare quindi i tornei di Buenos Aires, Rio ed Acapulco.

