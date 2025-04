TARI 2025 a Pisa Il sindaco Conti | servono manager competenti o la tassa rifiuti salirà alle stelle

TARIffe TARI e l'approvazione del nuovo regolamento sulla tassa dei rifiuti sono stati al centro del Consiglio Comunale di oggi. Durante la seduta, il sindaco Michele Conti ha illustrato i dettagli del provvedimento, evidenziando criticità e strategie adottate dall'amministrazione per limitare l'impatto sui cittadini.Il costo complessivo del servizio di raccolta rifiuti per il 2025, ha spiegato il sindaco, è stato quantificato in 40.126.478 euro. A questa cifra sono stati sottratti 1.209.694 euro, derivanti dal recupero dell'evasione TARI effettuato nel 2023 e da un contributo del Ministero dell'Istruzione per la raccolta rifiuti nelle scuole statali. Il totale delle entrate TARIffarie effettive si attesta quindi a 38.916.784 euro.Per quanto riguarda la produzione di rifiuti urbani, il 51,86% proviene da utenze domestiche e il 48,14% da utenze non domestiche.

