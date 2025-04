Tamponamento a catena sotto il castello | coinvolti tre mezzi

Tamponamento a catena nel primo pomeriggio di lunedì 7 aprile in località Castel Pietra a Calliano: intorno alle 14:30 ad urtarsi sono state due auto e un mezzo pesante, con l'intervento sul posto dei vigili del fuoco di Calliano e Volano.I primi hanno raggiunto il luogo del sinistro con le.

