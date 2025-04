Leggi su .com

.com - Tajani: “Primi dazi dal 15 aprile. Lista in lavorazione. Negoziare con gli Usa. Italia sostiene Ue”

Tajani: «Primi dazi Ue il 15 aprile, lista in lavorazione».

Tajani: 'Primi Dazi Ue dal 15 aprile, lista in lavorazione'.

La conferma di Tajani: «Niente rinvio, primi dazi Ue il 15 aprile, presto la lista».

Tajani: "Primi dazi Ue su prodotti americani il 15 aprile, lista in lavorazione".

Tajani, 'primi dazi Ue il 15 aprile, lista in lavorazione'.

Dazi Usa, Trump non cambia idea: "Prezzi e tassi di interesse in calo, da noi non c'è inflazione".