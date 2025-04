Tajani pre vertice Ue | Serve dialogo e negoziazione con Trump

Tajani, chiarisce quale sarà la strategia che sarebbe opportuna attuare nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in merito alla sua imposizione dei dazi. Tajani: “Il Governo vuole lavorare in sintonia con la Commissione Ue” Ai .L'articolo Tajani pre vertice Ue: “Serve dialogo e negoziazione con Trump” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Tajani pre vertice Ue: “Serve dialogo e negoziazione con Trump” Leggi su Ildifforme.it “Non significa piegare la testa ma trattare con la schiena dritta“. Così il Ministro degli Esteri, Antonio, chiarisce quale sarà la strategia che sarebbe opportuna attuare nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, Donald, in merito alla sua imposizione dei dazi.: “Il Governo vuole lavorare in sintonia con la Commissione Ue” Ai .L'articolopreUe: “con” proviene da Il Difforme.

