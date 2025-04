Lanotiziagiornale.it - Taiwan, teme la guerra con la Cina: “Le esercitazioni militari cinesi potrebbero trasformarsi in un attacco”

guarda con crescente preoccupazione le continuecondotte dallaattorno all’isola. Il timore, secondo quanto riportato dal South China Morning Post, è che una di queste manovre possa un giorno evolvere improvvisamente in un’offensiva militare su larga scala.Dal 2022 a oggi, Pechino ha condotto almeno seiattorno a, molte delle quali comprendenti simulazioni di sbarco anfibio e manovre a fuoco vivo. L’ultima, avvenuta la scorsa settimana con la partecipazione del gruppo d’della portaerei Shandong, ha incluso simulazioni di attacchi di precisione contro porti e infrastrutture energetiche, sollevando nuove preoccupazioni a Taipei.Arthur Chi, analista dell’Istituto di ricerca sulla difesa nazionale e la sicurezza di, sottolinea come questeabbiano una doppia funzione: addestrare le forze armatee osservare le reazioni delle contropartiesi, informazioni cherivelarsi cruciali per una pianificazione difutura.