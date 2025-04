Quotidiano.net - Taiwan si impegna a rimuovere barriere commerciali con gli USA, no a tariffe di ritorsione

non cercheràdicontro i dazi al 32% di Donald Trump e si impegnerà perlecon gli Usa. In un messaggio video, il presidente William Lai ha elencato cinque misure, tra cui l'istituzione di un team per i negoziati e l'acquisto di più beni americani per ridurre lo squilibrio commerciale, nel mezzo dei timori dell'opinione pubblica sulle potenziali ricadute economiche della stretta di Washington. Lai ha riconosciuto il "significativo impatto" della mossa del tycoon sull'economia, ma ha esortato a non farsi prendere dal panico in base ai "solidi fondamentali economici" di. Lai, nel suo messaggio diffuso domenica, ha osservato che, malgrado il 23,4% dell'export disia andato negli Stati Uniti nel 2024, oltre il 75% ha raggiunto altri mercati.