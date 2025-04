Taglio indiscriminato di pini al parco Fallaci | la denuncia della consigliera Barba

denuncia Radici in Comune.Secondo Barba, l'intervento è avvenuto "in totale assenza di comunicazione preventiva ai cittadini", violando gli impegni presi in consiglio comunale attraverso una mozione che obbligava l'amministrazione a informare anticipatamente la cittadinanza su ogni abbattimento e sulle relative motivazioni."Come consigliera comunale – aggiunge Barba – ho formalmente richiesto informazioni al settore del verde già lunedì scorso, ma ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta. È un fatto grave, soprattutto considerando che la gestione dei parchi è stata affidata a Pescara Multiservice proprio a causa della carenza di personale comunale. Leggi su Citypescara.com L'associazione segnala come sui tronchi, recisi lungo uno dei sentieri principali, sia ancora visibile la resina fresca, a testimonianza di un intervento recente. "In una città che promette di piantare 10mila alberi, assistiamo invece all'ennesimo danno al nostro patrimonio arboreo",

