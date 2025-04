Taglio del nastro all' università Mediterranea per I colori delle mafie del pittore Gaetano Porcasi

colori della mafie" del pittore siciliano Gaetano Porcasi, è il titolo della mostra, inaugurata questa mattina presso l'università Mediterranea di Reggio Calabria.L'esposizione, organizzata in stretta sinergia istituzionale tra l'Ateneo e la polizia di Stato, mette in luce l’arte semplice. Reggiotoday.it - Taglio del nastro all'università Mediterranea per "I colori delle mafie" del pittore Gaetano Porcasi Leggi su Reggiotoday.it "Idella" delsiciliano, è il titolo della mostra, inaugurata questa mattina presso l'di Reggio Calabria.L'esposizione, organizzata in stretta sinergia istituzionale tra l'Ateneo e la polizia di Stato, mette in luce l’arte semplice.

Taglio del nastro all'università Mediterranea per "I colori delle mafie" del pittore Gaetano Porcasi. Taglio del nastro a Francavilla al mare con l'inaugurazione del Centro studi Il Cenacolo [FOTO]. L’Università di Siena ha inaugurato i nuovi laboratori del Santa Chiara Lab al Polo Scientifico di San Miniato.Il taglio del nastro è stato effettuato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Il ministro torna a Siena. Bernini all’Università, focus sulla ricerca Pnrr. Taglio del nastro per il nuovo plesso Livatino. Università, arrivano 30 posti letto per studenti in centro: il taglio del nastro delle nuove residenze. Ne parlano su altre fonti

Posata la prima pietra del nuovo studentato da 650 posti dell'Università statale - Taglio del nastro questa mattina, 1 aprile 2025, per il via al cantiere per la realizzazione del nuovo studentato dell'Università Statale di Milano nell'area Mind di Rho. Posata la prima pietra del nu ... (primamilanoovest.it)

Policlinico Federico II: taglio del nastro ai nuovi reparti - Policlinico Federico II: domani mercoledì 26 marzo, a partire dalle ore 10.30, si terrà alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è ... (msn.com)