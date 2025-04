Tagli agli organici | in Sicilia soppresse oltre 600 cattedre Preoccupazioni per il sostegno e la mobilità

Con l'approvazione della legge di bilancio per il 2025, il sistema scolastico italiano si prepara a un nuovo ridimensionamento. A settembre, infatti, le scuole statali perderanno complessivamente 5.660 cattedre. Un Taglio rilevante che coinvolge l'intero territorio nazionale, ma che colpisce in modo significativo la Sicilia, a cui viene chiesto il sacrificio di 603 cattedre, pari a circa l'11% del totale nazionale.

Tagli agli organici: in Sicilia soppresse oltre 600 cattedre. Preoccupazioni per il sostegno e la mobilità. Legge di Bilancio 2025, taglio di oltre 600 Cattedre in Sicilia. Mense scolastiche: assistenza durante il pasto. FLC Palermo: “Sicuri che ci sia personale disponibile e formato? C'è carenza di ATA. La soluzione c'è ma si pensa solo ai tagli”. L'aggressione alle docenti del Petrarca, solidarietà dei sindacati: "E' inaccettabile". Tagli di organico nella manovra 2025: 5.660 docenti e 2.174 ATA in meno. Il governo fa cassa su istruzione e ricerca. Ne parlano su altre fonti

