Taddei sostituisce D' Angelo squalificato | Pisa vince contro Sampdoria

Angelo è squalificato e il microfono è toccato al secondo Taddei (che lo ha sostituito in panchina) e perché l’ex Semplici, dopo il k.o. è ‘vittima’ del silenzio stampa della società doriana. "Forse per un po’ di timore – esordisce Taddei – abbiamo giocato un primo tempo non in linea con le nostre solite prestazioni. Nel secondo tempo ci siamo liberati e abbiano visto la solita squadra arrembante. Sul risultato non ci sono ombre. Siamo stati bravi ad evidenziare le difficoltà che sta vivendo una squadra pur forte come la Sampdoria". Salvatore Esposito ha cambiato la partita. "La sua importanza la conosciamo. Siamo stati bravi a che si ritagliasse questo spazio lo scorso anno, un leader tecnico, un giocatore importante". Bertola a centrocampo non ha stupito, conosciamo la sua duttilità. Lanazione.it - Taddei sostituisce D'Angelo squalificato: Pisa vince contro Sampdoria Leggi su Lanazione.it Nessuno dei due allenatori parla in sala stampa. Perché D’e il microfono è toccato al secondo(che lo ha sostituito in panchina) e perché l’ex Semplici, dopo il k.o. è ‘vittima’ del silenzio stampa della società doriana. "Forse per un po’ di timore – esordisce– abbiamo giocato un primo tempo non in linea con le nostre solite prestazioni. Nel secondo tempo ci siamo liberati e abbiano visto la solita squadra arrembante. Sul risultato non ci sono ombre. Siamo stati bravi ad evidenziare le difficoltà che sta vivendo una squadra pur forte come la". Salvatore Esposito ha cambiato la partita. "La sua importanza la conosciamo. Siamo stati bravi a che si ritagliasse questo spazio lo scorso anno, un leader tecnico, un giocatore importante". Bertola a centrocampo non ha stupito, conosciamo la sua duttilità.

Taddei sostituisce D'Angelo squalificato: Pisa vince contro Sampdoria. Da incubo a guida. Tocca a Taddei, il talismano di D’Angelo. Luca D’Angelo squalificato, non sarà in panchina per Sampdoria-Spezia. Dall’icona Taddei al campione del mondo Nesta. Per D’Angelo manca solo il via libera: i dettagli dell’accordo. Pordenone-Bassano 6-0: il rosso a Zibert costa la panchina a D'Angelo. Ne parlano su altre fonti

Taddei sostituisce D'Angelo squalificato: Pisa vince contro Sampdoria - Taddei guida il Pisa alla vittoria contro la Sampdoria. Esposito decisivo, Lapadula protagonista. Gori torna in porta. (lanazione.it)

Luca D’Angelo squalificato, non sarà in panchina per Sampdoria-Spezia - Il tecnico dello Spezia fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione contro il Brescia, al suo posto il vice Taddei ... (telenord.it)