Screenworld.it - Taboo: la seconda stagione è in lavorazione, parola di Tom Hardy

Ladiè ufficialmente alle porte. A confermarlo, James Keziah Delaney in persona! Tom, interprete del protagonista dell’acclamata serie tv in costume, ha recentemente risposto alle speculazioni dei fan riguardo al ritorno di uno dei suoi progetti più popolari e, finalmente, si tratta di una buona notizia. Il mese scorso, la star di Peaky Blinders ha mandato in delirio i suoi follower sui social media, dopo aver pubblicato, su Instagram, un post criptico che molti hanno interpretato come il prosieguo del suo drama-thriller apprezzato da pubblico e critica. L’immagine in questione mostra una nave in mare aperto. Il suo personaggio è, infatti, il figlio del proprietario di una compagnia di spedizioni marittime. Il post è corredato dalla canzone The Inexorable Advance of Mr.