Ilrestodelcarlino.it - Tabacco di contrabbando scovato in aeroporto, i finanzieri ne sequestrano oltre 100 chili

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 7 aprile 2025 -100di tabacchi lavorati esteri introdotti illegalmente in Italia sono stati sequestrati nei primi tre mesi dall'anno dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e dai funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, che operano all'interno dell'Marconi. I militari, in dieci distinte operazioni di servizio, hannoun totale di 108dinascosto all'interno di bagagli da stiva e da cabina, di proprietà principalmente di passeggeri di nazionalità pakistana, tunisina ed egiziana, molti dei quali residenti in Italia, ma provenienti dai loro Paesi d'origine. Tra i casi più rilevanti, spicca il sequestro di 48di sigarette Marlboro trovate in possesso di un cittadino tunisino, in arrivo da Tunisi. Delle 10 persone fermate, due sono state deferite alla Procura per il reato didi tabacchi lavorati esteri.