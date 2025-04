Sydney Sweeney in attesa di Eden ecco dove vedremo l’attrice!

Leggi su Cinefilos.it

, indi!Che sai decisamente bella, è lampante, che sia versatile e molto talentuosa è quello che ha dimostrato di progetto in progetto negli ultimi anni, che, arrivata alla ribalta con Euphoria, si è conquistata un posto d’onore nel panorama hollywoodiano. Laa breve indi Ron Howard e in molti altri progetti in fase di produzione e sviluppo a cuiha aderito.li di seguito!di Ron HowardTra i vari registi di comprovata fama con cui sta lavorando, Ron Howard è una specie di gioiello della corona nel tesoro di. Il regista premio oscar l’ha diretta infatti in, in cui recita al fianco di Jude Law, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Ana de Armas. Distribuito da 01 Distribution, il film sarà nelle sale italiane dal 10 aprile.