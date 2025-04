Ilfattoquotidiano.it - Svolta nel cold case di Manuela Murgia: ritrovati dopo 30 anni gli abiti della 16enne, si riaprono le indagini. La famiglia: “Lei ci sta guidando verso la verità”

C’è finalmente unanel delitto irrisolto di, laritrovata senza vita il 5 febbraio del 1995 nella gola del Tuvixeddu, a Cagliari. La sua morte è stata archiviata all’epoca come suicidio ma lanon ha mai avuto dubbi sul fatto chesia stata assassinata.I familiariI tre fratelliragazza cagliaritana scomparsa nel 1995, commentano in esclusiva a FqMagazine la notizia del ritrovamento degli. Ci dicono Elisa, Anna e Gioele: “La notizia del ritrovamento degliè assolutamente vera. Siamo veramente felicissimi di questo risultato: speravamo veramente tanto di riuscire a recuperare gli indumenti di, che non si riuscivano proprio a trovare. Confidavamo nel ritrovarli,ci stala. Attendiamo che tutti glivengano sottoposti alle nuovissime tecnologie.