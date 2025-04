Svelato il murales ' The Star of David' dedicato a Edith Bruck

murales "The Star of David" Edith Bruck dell'artista contemporaneo di fama internazionale aleXandro Palombo, esposto all'esterno della Casina dei Vallati, sede della Fondazione Museo della Shoah, che lo ha acquisito. L'opera ha quindi trovato una nuova casa nel cuore dell'antico ghetto ebraico davanti al Portico d'Ottavia, dopo essere stato vandalizzata e sfregiata a Milano lo scorso gennaio a ridosso del giorno della Memoria. Il murales, simbolo della lotta contro l'antisemitismo, ritrae la scrittrice e poetessa Edith Bruck, sopravvissuta all'Olocausto, che stringe fiera la bandiera di Israele avvolgendola sulle spalle. Il dipinto entra a far parte della collezione permanente della Fondazione, andando ad affiancare un'altra opera di aleXandro Palombo, "Anti-Semitism, History Repeating", gia' acquisita e svelata lo scorso gennaio, che raffigura Liliana Segre e Sami Modiano con indosso la divisa dei campi di concentramento e un giubbotto antiproiettile.

