Superman | David Corenswet ha spoilerato il casting di Jor-El nel film di James Gunn?

film DCU ad approdare al cinema questa estate, potrebbe aver rivelato chi sarà il suo padre biologico Con le proiezioni di prova di Superman attualmente in corso in vista dell'uscita del film nelle sale a luglio, sono iniziati a circolare online alcuni spoiler sul reboot dei DC Studios firmato da James Gunn. Tra questi, l'identità dell'interprete di Jor-El nel film. Il casting è uno spoiler? Non proprio. L'apparizione del padre dell'Uomo d'Acciaio in Superman era scontata e potrebbe non essere stata promossa dal marketing finora per non distogliere troppo l'attenzione dai personaggi principali. I DC Studios hanno recentemente pubblicato uno sneak peek di 5 minuti su Superman, proiettato nelle sale questo fine settimana prima di Un film . Movieplayer.it - Superman: David Corenswet ha spoilerato il casting di Jor-El nel film di James Gunn? Leggi su Movieplayer.it L'attore, che interpreta il protagonista nel primoDCU ad approdare al cinema questa estate, potrebbe aver rivelato chi sarà il suo padre biologico Con le proiezioni di prova diattualmente in corso in vista dell'uscita delnelle sale a luglio, sono iniziati a circolare online alcuni spoiler sul reboot dei DC Studios firmato da. Tra questi, l'identità dell'interprete di Jor-El nel. Ilè uno spoiler? Non proprio. L'apparizione del padre dell'Uomo d'Acciaio inera scontata e potrebbe non essere stata promossa dal marketing finora per non distogliere troppo l'attenzione dai personaggi principali. I DC Studios hanno recentemente pubblicato uno sneak peek di 5 minuti su, proiettato nelle sale questo fine settimana prima di Un

Superman: David Corenswet ha spoilerato il casting di Jor-El nel film di James Gunn?. Superman, David Corenswet conferma il cameo di quella star? "C'è una voce familiare...". David Corenswet su Superman: "Non può salvare tutti per sempre". David Corenswet Stuzzica I Fan Su Jor-El Nel Nuovo Trailer Di Superman: "Qualcuno Riconosce Qualche Voce Familiarre?".. David Corenswet verrà ricordato solo per Superman? All'attore va bene così. L'incredibile trasformazione fisica di David Corenswet per diventare Superman. Ne parlano su altre fonti

Superman: David Corenswet ha spoilerato il casting di Jor-El nel film di James Gunn? - Con le proiezioni di prova di Superman attualmente in corso in vista dell'uscita del film nelle sale a luglio, sono iniziati a circolare online alcuni spoiler sul reboot dei DC Studios firmato da Jame ... (msn.com)

Nicholas Hoult è stato testimone della “magia del cinema” quando David Corenswet ha voltato sul set di Superman - Le star di Superman David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult erano presenti per promuovere il film al CinemaCon ... (cinefilos.it)

David Corenswet su Superman: “Non può salvare tutti per sempre” - In una lunga intervista-profilo pubblicata dalla rivista Time, l’attore David Corenswet ha parlato per la prima volta, in maniera estesa, del nuovo film sull’eroe DC Comics diretto da James Gunn che ... (lospaziobianco.it)