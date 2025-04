Lanazione.it - Superenalotto, centrato un 5 a Firenze: vinti oltre 24mila euro

, 7 aprile 2025 – La Dea bendata torna a baciare la Toscana. Nello specifico il colpo fortunato è statograzie al. Nell'estrazione di sabato 5 aprile infatti, come riporta Agipronews, è statoun "5" da 24.283,41. La schedina è stata giocata nella tabaccheria I Delfini in via del Gignoro 19-31. Nessun '6' è statonella quarta estrazione della settimana dele il jackpot sale ancora, insieme all’attesa per la prossima estrazione. Nel concorso dell’estrazione di sabato 5 aprile, come riporta AgiproNews, è statosolo un 5+1 a Bordighera in provincia di Imperia, che è stato giocato presso il punto vendita 'Tabaccheria del Corso' in Corso Italia. In questo caso il fortunato vincitore si è aggiudicato un montepremi da da 601.