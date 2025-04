Napolitoday.it - SuperEnalotto, centrato "5" nel napoletano: vinti migliaia di euro

Leggi su Napolitoday.it

Ilpremia la Campania. Nell'estrazione di sabato 5 aprile, come riporta Agipronews,un "5" da 24.283,41a Casavatore, in provincia di Napoli, nel Bar 2000 in via Guglielmo Marconi, 46 E.L’ultimo “6” da 88,2 milioni diè statoil 20 marzo 2025 a Roma.