Superenalotto | a Casavatore colpo da oltre 24mila euro

Superenalotto premia la Campania. Nell’estrazione di sabato 5 aprile, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 24.283,41 euro a Casavatore, in provincia di Napoli, nel Bar 2000 in via Guglielmo Marconi, 46 E. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 8 aprile è di 16,6 milioni di euro.L'articolo Superenalotto: a Casavatore colpo da oltre 24mila euro proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Superenalotto: a Casavatore colpo da oltre 24mila euro Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoIlpremia la Campania. Nell’estrazione di sabato 5 aprile, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 24.283,41, in provincia di Napoli, nel Bar 2000 in via Guglielmo Marconi, 46 E. L’ultimo “6” da 88,2 milioni diè stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 8 aprile è di 16,6 milioni di.L'articolo: adaproviene da Anteprima24.it.

Superenalotto: a Casavatore colpo da oltre 24mila euro. Lotto, Napoli ancora "regina": vinti oltre 50mila euro. Ne parlano su altre fonti

Superenalotto, a Casavatore colpo da oltre 24mila euro - Il Superenalotto premia la Campania. Nell'estrazione di sabato 5 aprile, come riporta Agipronews, centrato un "5" da 24.283,41 euro a Casavatore, in ... (napolivillage.com)

SuperEnalotto, centrato "5" nel napoletano: vinti migliaia di euro - Il Superenalotto premia la Campania. Nell'estrazione di sabato 5 aprile, come riporta Agipronews, centrato un "5" da 24.283,41 euro a Casavatore, in provincia di Napoli, nel Bar 2000 in via Guglielmo ... (napolitoday.it)

SuperEnalotto, colpo fortunato a Palermo: centrato un “5” da oltre 24mila euro - La dea bendata fa tappa a Palermo. Nell’estrazione del Superenalotto di sabato 5 aprile, è stato centrato un “ 5 ” da 24.283,41 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso l’esercizio di ... (blogsicilia.it)