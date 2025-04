Oasport.it - Superbike, GP Olanda 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Dopo una breve pausa torna in scena il Mondiale. Dopo aver vissuto due round decisamente interessanti tra Australia e Portogallo, ci accingiamo a vivere il prossimo round, quello del Gran Premio d’, terzo appuntamento del Mondiale.Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, ci attende una tappa di capitale importanza per l’intera stagione. Dopo la tripletta di Nicolò Bulega a Phillip Island, è stata la volta di Toprak Razgatlioglu a Portimao. Per cui la domanda sarà solamente una: che direzione prenderà il campionato dedicato alle moto derivate di serie?Al momento la classifica generale vede al comando il portacolori del team Ducati con 111 punti contro gli 82 del pilota turco della BMW. Terzo Danilo Petrucci con 60 punti, quindi quarto per Alvaro Bautista con 59, mentre è quinto Andrea Locatelli con 56.