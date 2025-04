Agrigentonotizie.it - "Suo nipote ha provocato un incidente, serve pagare l'avvocato per evitare l'arresto": ancora una "nonnina" truffata

I carabinieri, quelli del comando provinciale di Agrigento, non mollano la presa: né a livello preventivo, né a livello repressivo. Eppure ci sono"nonnine" che cadono nelle maglie di una truffa il cui modus operandi dovrebbe davvero essere fin troppo inflazionato per non essere conosciuto.